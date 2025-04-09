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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський назвав необхідні кроки для завершення війни

Повне і безумовне припинення вогню контролювати буде легше, зважаючи на те, що росіяни намагаються зірвати цей процес.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Припинення вогню повинно бути повним і безумовним, мати чіткий термін, а контролювати його дотримання повинні США та, можливо, якась із європейських країн. Такі кроки повинні сприяти завершенню війни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, повне і безумовне припинення вогню контролювати буде легше, зважаючи на те, що росіяни намагаються зірвати цей процес.

«За контроль мають відповідати американці. І якщо вони хочуть розділити відповідальність, вони можуть розділити відповідальність, фокусування і контроль виконання режиму повного припинення вогню з тією чи іншою країною Європи. Наприклад, Британією або Францією, лідерів яких обрали представниками Європи на останній зустрічі в Парижі», — зазначив український президент.

Зеленський додав, що часові обмеження режиму припинення вогню, як-от 30 днів, будуть давати можливості тиснути на Росію.

«Якщо буде припинення вогню незрозуміло на який термін — це заморожений конфлікт, а якщо є якісь терміни — це не значить, що треба все встигнути або можна все встигнути в перший термін. Може бути пролонгація, але важливо, що є термін, за який треба відповідати всім сторонам: і медіаторам, і сторонам війни», — наголосив він.

Як зазначив президент Зеленський, у такій ситуації можна буде скласти план того, що потрібно виконати за цей термін і виконувати заплановане.

«Я вважаю, що це правильні кроки. Вони стимулюють робити щось для закінчення війни», — підсумував він.

Нагадаємо, 6 квітня Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши ракети, які було запущено з акваторії Чорного моря. Як заявив президент Зеленський, тим самим держава-агресорка порушила домовленості про припинення вогню на морі.

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