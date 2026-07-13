ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

Зеленський назвав "останній аргумент Путіна" у війні

Україна спільно із дев’ятьма європейськими країнами розпочала роботу над створенням новітньої системи протиракетної оборони.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Президент Зеленський на засіданні Антибалістичної коаліції

Президент Зеленський на засіданні Антибалістичної коаліції / © Володимир Зеленський

Посилення антибалістичних спроможностей України є ключовим фактором для завершення російської агресії, оскільки це позбавить Кремль його останнього вагомого аргументу в цій війні.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників першого засідання Європейської Антибалістичної коаліції.

Зустріч, у якій взяли участь радники з питань нацбезпеки та керівники провідних оборонних компаній, була організована за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона.

Зеленський пояснив партнерам, що сильні й достатні антибалістичні спроможності потрібні, щоб закінчити війну Росії проти України. Вони не менш важливі, ніж дип- чи мідлстрайки по російській економіці війни чи активні операції на передовій.

Він наголосмв, що чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, «бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме».

«Наша робота над спільною системою FREYJA — не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше», — додав глава держави.

Зазначається, що засновниками Антибалістичної коаліції є Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Британія та Україна.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie