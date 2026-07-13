Зеленський назвав "останній аргумент Путіна" у війні

Президент Зеленський на засіданні Антибалістичної коаліції / © Володимир Зеленський

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Посилення антибалістичних спроможностей України є ключовим фактором для завершення російської агресії, оскільки це позбавить Кремль його останнього вагомого аргументу в цій війні.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників першого засідання Європейської Антибалістичної коаліції.

Зустріч, у якій взяли участь радники з питань нацбезпеки та керівники провідних оборонних компаній, була організована за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона.

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Зеленський пояснив партнерам, що сильні й достатні антибалістичні спроможності потрібні, щоб закінчити війну Росії проти України. Вони не менш важливі, ніж дип- чи мідлстрайки по російській економіці війни чи активні операції на передовій.

Він наголосмв, що чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, «бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме».

«Наша робота над спільною системою FREYJA — не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше», — додав глава держави.

Зазначається, що засновниками Антибалістичної коаліції є Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Британія та Україна.

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