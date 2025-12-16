- Дата публікації
Зеленський назвав переговори про мир «найбільш інтенсивними»
Зеленський наголошує, що Росія неодноразово обирала конфлікт замість миру.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі відбуваються «найбільш інтенсивні та цілеспрямовані переговори про мир» від початку війни.
Про це український лідер сказав під час виступу в парламенті Нідерландів, пише The Guardian.
«Ми не говоримо про паузу чи тимчасове, невизначене рішення. Ми тісно співпрацюємо з партнерами, щоб нарешті припинити цю російську війну проти України», — заявив Зеленський.
З його слів, зараз Україні все ще потрібна «така ж сильна політична підтримка», яку вона мала від початку війни.
Коментуючи заяви з Кремля про те, що, мовляв, мають бути усунені «корінні причини війни», Зеленський зауважив, що Російська Федерація неодноразово обирала конфлікт замість миру — від Чечні до Балкан, від Молдови до Сирії. При цьому, наголосив президент України, росіяни завжди кажуть, начебто не винні.
«Вони завжди звинувачують інших і завжди намагаються пояснити свої війни чиїмись діями, ніби причина агресії ніколи, ніколи не криється в Москві, а завжди в їхніх сусідах», — каже він і додав, що Кремль «очікує поступок», мовляв для того, що «Росія могла зупинити кровопролиття».
Нагадаємо, німецьке видання BILD наголошує, що після переговорів у Берліні Захід заговорив про кінець війни в Україні. Політики вважають, що зараз він «ближчий, ніж будь-коли». Зокрема, такої ж думки дотримується президент США Дональд Трамп.
Зазначається, що під час першого раунду переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський обговорювався сценарій, за якого мирна угода може бути досягнута вже до Різдва.