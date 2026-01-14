Зеленський назвав перші пріоритети нового керівництва Міноборони

Зеленський і Федоров / © Володимир Зеленський

В Україні визначили ключові пріоритети роботи Міністерства оборони після наради з новопризначеним очільником відомства Михайлом Федоровим.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Вдячний парламентарям за підтримку Михайла. І одразу визначили перші пріоритети Міністерства оборони», — написав Зеленський.

За словами президента, ключовим завданням залишається захист українського неба. «Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше», — наголосив він.

Другим пріоритетом, за словами глави держави, стало посилення технологічного складника в тісній координації з військовими. Йдеться про зупинку просування російських окупантів на полі бою, а також про вирішення проблемних питань забезпечення фронту.

«Оперативно відбудеться аудит фінансування сфери оборони. Михайло представить шляхи закриття дефіцитів. Готуються рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії», — зазначив він.

Окремо Зеленський наголосив на питанні постачання дронів. За його словами, Міністерство оборони має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад безпілотниками, а також організувати закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту.

Третім напрямом роботи, за словами президента, стане системне вирішення проблем, пов’язаних із діяльністю ТЦК.

«Вже ухвалені рішення, які забезпечують справедливіший розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації», — підкреслив Зеленський.

Він додав, що ці зміни мають забезпечити більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для стабільного функціонування економіки держави.

Також президент повідомив, що найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Михайло Федоров призначений міністром оборони України.