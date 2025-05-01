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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський назвав перший результат розмови з Трампом у Ватикані

За словами президента, в Україні дуже чекають на інші результати розмови з Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський обговорював угоду про надра з президентом США Дональдом Трампом під час особистої розмови у Ватикані.

Про це український президент повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення у четвер, 1 травня.

«Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладання угоди — говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною», — наголосив Зеленський.

За словами президента, в Україні дуже чекають на інші результати розмови з Трампом у Ватикані.

Володимир Зеленський додав, що підписана угода буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України.

«Ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань», — запевнив він.

Президент відзначив добру роботу над угодою української команди.

«Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну — доволі вагомих, — а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик у нашій державі», — сказав він.

Зеленський наголосив, що в угоді немає боргу і створюється Фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут.

«Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті», — пояснив він.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, куди протягом наступних 10 років будуть іти доходи від видобутку корисних копалин.

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