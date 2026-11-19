Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на наративи російської пропаганди та вимоги Кремля щодо «захисту» чи «порятунку російськомовних» в Україні.

Його заява прозвучала в етері NBC.

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«Вони атакують нас цілодобово. І це теж про те, як вони казали, пам’ятаєте: мовляв, прийшли рятувати російськомовних людей. Це повна х**ня», — сказав він.

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Нагадаємо, керівництво Росії регулярно використовує тезу про «захист» або «порятунок» російськомовного населення як зовнішньополітичний аргумент і вимогу на переговорах.

Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час Східноазійського саміту заявив, що обмеження прав російськомовного населення в Україні слід скасувати негайно, а не робити предметом торгу.

За словами Лаврова, Москва «обов’язково доб’ється» відновлення прав тих, «проти кого розв’язано відкритий терор з боку київського режиму». Вирішення цього питання він назвав однією з необхідних умов «довгострокового врегулювання українського конфлікту».

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