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Зеленський назвав повною х**нею заяви РФ про "порятунок російськомовних"
Президент України різко розкритикував виправдання Кремля щодо війни в Україні, назвавши їх вигаданим приводом для агресії, а не реальним захистом людей.
Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на наративи російської пропаганди та вимоги Кремля щодо «захисту» чи «порятунку російськомовних» в Україні.
Його заява прозвучала в етері NBC.
«Вони атакують нас цілодобово. І це теж про те, як вони казали, пам’ятаєте: мовляв, прийшли рятувати російськомовних людей. Це повна х**ня», — сказав він.
Нагадаємо, керівництво Росії регулярно використовує тезу про «захист» або «порятунок» російськомовного населення як зовнішньополітичний аргумент і вимогу на переговорах.
Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час Східноазійського саміту заявив, що обмеження прав російськомовного населення в Україні слід скасувати негайно, а не робити предметом торгу.
За словами Лаврова, Москва «обов’язково доб’ється» відновлення прав тих, «проти кого розв’язано відкритий терор з боку київського режиму». Вирішення цього питання він назвав однією з необхідних умов «довгострокового врегулювання українського конфлікту».