Зеленський назвав розмову з Трампом "дуже хорошою": що відомо про переговори лідерів

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © скрін з відео

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підсумки зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні. За його словами, переговори були надзвичайно продуктивними.

Про це повідомляє Sky News.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розмову у Вашингтоні, де він провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. За його словами, дискусія була надзвичайно результативною та відкритою.

Реклама

«У нас зараз була хороша розмова з Трампом. Можливо, найкраща за весь час. Або найкраща попереду», — зазначив Зеленський.

Очільник держави підкреслив, що низка «чутливих тем», зокрема територіальні питання, будуть винесені на тристоронню зустріч, яку планує організувати Дональд Трамп. Під час спільного виступу з європейськими лідерами Зеленський уточнив, що однією з ключових тем стала безпека України:

«Ми говорили про дуже делікатні питання. Перше з них — це гарантії безпеки. І ми дуже раді разом з президентом, що всі лідери тут. Безпека в Україні залежить від Сполучених Штатів, від вас і від тих лідерів, які з нами в наших серцях».

Він наголосив, що міжнародна підтримка є критичною:

Реклама

«Багато країн на боці України. Наші люди та всі ми хочемо закінчити цю війну, зупинити росіян, зупинити цю війну. Ми будемо більше говорити про гарантії безпеки. Дуже важливо, що Сполучені Штати подають такий сильний сигнал і готові до гарантій безпеки».

Зеленський також подякував першій леді США:

«Я вдячний Меланії Трамп за її листа до Володимира Путіна щодо викрадених українських дітей».

Президент України повідомив, що під час переговорів продемонстрував американському колезі ситуацію на фронті:

Реклама

«Я показав президенту Трампу багато деталей на полі бою, на карті. До речі, дякую за карту», — додав він.

Нагадаємо, 18 серпня, у Білому домі стартували переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню та підписання мирної угоди. Під час зустрічі з журналістами лідер США зробив чимало заяв щодо гарантій безпеки, військової допомоги і не тільки.