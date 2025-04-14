Зеленський назвав, що може бути гіршим, ніж сильний ворог

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні армія сильніша, ніж на початку війни, але у підтримці партнерів є розбалансування та невизначеність.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю програмі 60 Minutes на телеканалі CBS News.

Зеленський акцентував, що Україні хотілося б сильнішої позиції США у контексті розв’язаної Росією війни.

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«Зараз ми сильніші на полі бою, наша армія сильніша, ніж були на початку війни. Але довга війна і втомлюються всі. Невизначеність — в тому, що йде розбалансування партнерів. І ми хотіли більш сильнішу позицію США. США — наш партнер, ми розраховуємо на Сполучені Штати, але Сполучені Штати на сьогодні зайняли позицію медіатора. І я не знаю — покаже історія, майбутнє, — може, ця позиція і спрацює. Ми хочемо вірити, що ця позиція спрацює на те, щоби закінчити війну якомога швидше. Ми хочемо цього. Ми дуже хочемо», — висловився український лідер.

Він зазначив, що в деяких питаннях з боку партнерів України відчувається невизначеність, а це іноді є гіршим, ніж сильний ворог.

«Але в нас є різні розмови на різному рівні, і іноді в деяких питаннях ми відчуваємо невизначеність партнерів. Наша ціль абсолютно така ж прозора і зрозуміла. Ми знаємо, хто Путін, ми йому не довіряємо. Ми боремось за себе, за свої права, свободи, і, я все ж таки вважаю, за спільні цінності з західним цивілізованим світом. Тому я й вважаю, що невизначеність іноді — гірше, ніж зрозумілий, сильний ворог«, — розповів Зеленський.

До слова, у цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що через війну Росії проти України і подальші загарбницькі плани президента РФ Володимира Путіна на кону наразі стоїть безпека всього світу.