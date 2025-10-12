Зеленський назвав страх Росії, який може змусити її до миру

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія боїться, що українські Збройні сили можуть отримати американські ракети Tomahawk. Цей страх може підштовхнути Кремль до мирних переговорів.

Про це український ліде говорив у своєму зверненні у неділю, 12 жовтня.

Зеленський нагадав, що сьогодні вдруге за останні два дні провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

«Ми бачимо і чуємо, що Росія боїться, що американці можуть передати нам Tomahawk. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати заради миру», — наголосив він.

За словами українського президента, під час розмови з господарем Білого дому було досягнуто домовленості про подальшу взаємодію.

«Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди та військові займатимуться всім тим, про що ми говорили. У тому числі це стосується енергетики та газу. Я дякую. Розраховуємо на результат», — додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 жовтня провів другу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, сьогодні лідери двох країн продовжили обговорювати теми, про які йшлося напередодні — посилення української ППО, стійкості та далекобійності.

Учора Володимир Зеленський назвав свою розмову з Трампом «дуже продуктивною».

За інформацією видання Axios, 11 жовтня український і американський лідери обговорили можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk.