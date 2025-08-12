Зеленський назвав сценарії майбутніх переговорів Трампа та Путіна

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує тиску з боку Росії, а також побоюється, що на зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Путін може висунути ультиматум: виведення ЗСУ з Донбасу в обмін на мир.

Про це український лідер розповів під час зустрічі з журналістами 12 серпня.

За словами глави держави, план росіян полягає тиснути на Україну.

«План «руських» дуже простий. Я очікую тиск і маю його щоденно. Цього я не дуже боюсь», — сказав Зеленський.

Водночас він побоюється, що на зустрічі із Трампом кремлівський очільник поставить новий ультиматум для припинення вогню: виведення військ ЗСУ із Донбасу в обмін на мир.

На думку Зеленського, президент США може погодитися із цим та заявити, що: «Українцям доведеться це зробити».

Український президент вважає, що під час переговорів Трамп може запропонувати Путіну вирішити «питання територій» за такими сценаріями:

за участі трьох сторін — України, Росії та Америки

за участі двох сторін — України та Росії, при цьому РФ негайно запроваджує режим припинення вогню, а США не вводять санкції.

Третій варіант, на думку Зеленського, передбачає негайне припинення вогню від Росії та запровадження американських санкцій, які Трамп скасує лише за досягнення домовленостей між українською та російською сторонами.

«Авжеж, я хотів би бачити позицію Америки зважаючи на те, як все почалося — нашу територію окупували, українців вбивають і після цього мені кажуть: „Слухай, хочеш, щоб далі тебе не вбивали? Треба вийти“. А які гарантії безпеки? Вийти з Донеччини? А в чому компроміс? Ми будемо в НАТО? В ЄС?» — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що не чув жодних гарантій від Росії, що не розпочнеться нова війна, і що Путін не спробує окупувати такі міста як Дніпро, Запоріжжя та Харків.

«Він вже двічі починав війни за різних президентів Америки, що його утримає від третьої війни?» — додав президент України.

Раніше Зеленський розповів, чи вийде Україна з Донбасу та до чого може призвести такий крок.

