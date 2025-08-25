ТСН у соціальних мережах

Зеленський розповів, скільки грошей на місяць потрібно, щоб продовжувати воювати з РФ

Щомісячне фінансування від партнерів забезпечує постачання американської зброї та підтримку обороноздатності.

Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Щоб ефективно вести війну проти Росії, Україні потрібно щомісяця отримувати від партнерів принаймні 1 млрд доларів на закупівлю американської зброї.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції в Києві з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Сторе.

Президент Зеленський зазначив, що Норвегія може сприяти гарантіям безпеки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та морської безпеки.

Він повідомив, що Норвегія приєдналася до програми PURL, яка дозволяє купувати американську зброю, і що Україна прагне забезпечувати її фінансування щонайменше на 1 мільярд доларів щомісяця.

Також Зеленський розповів про розвиток українського виробництва дронів та спільні можливості з партнерами. Він підкреслив, що інвестиції зараз допомагають не лише фізичною підтримкою, а й створюють додатковий тиск на Росію, щоб змусити її завершити війну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом очікується формалізація гарантій безпеки для України, які передбачають і масштабний пакет американської зброї вартістю $90 млрд.

