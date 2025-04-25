Зеленський назвав свої очікування від Трампа та США

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що прагне, аби США визнали Росію агресором та не шукали балансу в цих словах.

Про це глава держави сказав у інтервʼю американському журналісту Бену Шапіро.

Зеленський акцентував, що Україна вважає США сильним стратегічним партнером із впливом. Київ також хоче досягнення миру через силу.

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«Це було б корисно для Росії, щоб сила була спрямована проти неї, оскільки вони є агресором», — сказав президент.

Зеленський констатував, що США обрали позицію бути посередником у припиненні війни Росії проти України. Однак Київ прагне, аби Вашингтон визнав Москву агресором.

«Ми прагнемо до спільного розуміння, що агресором є Росія, а не ми. Ми дуже хочемо, щоб Сполучені Штати не шукали балансу в цих словах. Я розумію, чого прагне президент Дональд Трамп. Я глибоко поважаю той факт, що він шукає свій підхід. Це його підхід», — висловися глава держави.

Він також вкотре подякував американському лідеру та народу за надану Україні допомогу. За словами Зеленського, Україна отримала від США близько 104-105 млрд доларів, переважно у вигляді зброї.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Зеленський попередив американців, що Росія завжди прагнутиме знищити США.