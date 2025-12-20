Зеленський назвав те, що змусить Путіна завершити війну

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати не достатньо тиснуть на президента держави-агресорки Володимира Путіна, щоб змусити його відмовитися від своїх загарбницьких планів.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів в чаті Офісу президента.

За словами українського президента, господар Кремля прагне повної окупації нашої держави та руйнування незалежності.

Реклама

«Я не знаю, коли в голові Путіна це почалося, але сьогодні ми перебуваємо саме в такому часі», — додав він.

Зеленський вважає, що тільки санкційний тиск, який призведе до суттєвого зменшення надходжень до російського бюджету, може змусити Путіна припинити війну.

«На мій погляд, Америці потрібно трішки сильніше тиснути на росіян, не давати альтернативи. Америка повинна чітко говорити: якщо не дипломатія, то буде весь тиск. Буде дуже сильний пакет зброї для України, буде дуже сильна підтримка України, будуть Сполучені Штати накладати санкції на всю економіку, на всі сектори, які приносять гроші росіянам», — зазначив він.

Український президент наголосив, що, судячи зі щоденної риторики Путіна, господар Кремля не відчуває поки що такого тиску, який повинен бути.

Реклама

Нагадаємо, напередодні, 19 грудня, російський президент Володимир Путін під час так званої прямої лінії з громадянами держави-агресорки цинічно заявив, що нібито Україна відмовляється від завершення війни мирними засобами.