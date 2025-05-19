ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1639
Час на прочитання
1 хв

Зеленський назвав три можливі майданчики для міжнародної зустрічі щодо закінчення війни

Україна розглядає Туреччину, Ватикан і Швейцарію як можливі майданчики для міжнародної зустрічі щодо припинення війни.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з партнерами розглядає можливість проведення міжнародної зустрічі за участі представників США, Росії, України, країн ЄС і Великої Британії. Така зустріч, за його словами, може стати наступним кроком у напрямку мирного врегулювання.

На пресконференції Зеленський повідомив, що обговорюється організація переговорів на одному з трьох нейтральних майданчиків — у Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

“Ми розглядаємо зараз ці три майданчики. Всі вони хороші. Питання не в комфорті, а в тому, хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі”, — наголосив президент.

Він також підкреслив, що йдеться про зустріч на найвищому рівні за участі делегацій усіх сторін. Україна очікує, що найближчим часом буде визначено місце й формат цієї зустрічі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія “негайно розпочнуть переговори” щодо припинення вогню.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie