Зеленський назвав три можливі майданчики для міжнародної зустрічі щодо закінчення війни

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з партнерами розглядає можливість проведення міжнародної зустрічі за участі представників США, Росії, України, країн ЄС і Великої Британії. Така зустріч, за його словами, може стати наступним кроком у напрямку мирного врегулювання.

На пресконференції Зеленський повідомив, що обговорюється організація переговорів на одному з трьох нейтральних майданчиків — у Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

“Ми розглядаємо зараз ці три майданчики. Всі вони хороші. Питання не в комфорті, а в тому, хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі”, — наголосив президент.

Реклама

Він також підкреслив, що йдеться про зустріч на найвищому рівні за участі делегацій усіх сторін. Україна очікує, що найближчим часом буде визначено місце й формат цієї зустрічі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія “негайно розпочнуть переговори” щодо припинення вогню.