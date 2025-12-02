ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Зеленський назвав три найчутливіші теми в мирних переговорах

Зеленський назвав три найскладніші виклики у скоригованому мирному плані.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський поділився кількома деталями щодо скоригованого мирного плану між США та Україною, який, як він підтвердив, зведений до 20 пунктів.

Про це глава держави сказав у межах візиту до Ірландії, передає Sky News.

Український президент заявив, що не готовий поділитися «всіма пунктами плану». Але він пояснив, які три теми були «найделікатнішими речами та найскладнішими питаннями і викликами»:

  • територіальні поступки;

  • використання заморожених російських активів — Зеленський заявив, що це питання вимагає від європейських лідерів ухвалення рішень, оскільки активи розміщені в Європі, і він не може говорити від їхнього імені;

  • «коаліція охочих» — це альянс країн, які прагнуть підтримати майбутню мирну угоду в Україні.

Зеленський також заявив, що відкритий до продовження переговорів зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

«Якщо я відчую, що ми можемо розраховувати на реальний, конкретний діалог, а не просто на слова, ми зустрінемося, і він дуже бажаний в Україні», — сказав він, додавши, однак, що цього, ймовірно, не станеться найближчими днями.

Президент заявив, що відреагує на переговори США в Кремлі сьогодні ввечері «відповідно до результатів».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Дональдом Трампом, усе «залежить від сьогоднішніх розмов».

