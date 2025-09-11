Зеленський назвав три причини російської атаки на Польщу

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський вважає, що атака російськими дронами на Польщу мала три цілі. Одна з них — аби партнери не передавали Україні засоби протиповітряної оборони.

Про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зеленський розповів, що мала на меті Росія, запустивши до Польщі свої безпілотники.

«Передусім Росія хотіла відповідь — а що буде? А на що готові партнери? А на що готове НАТО? Політично на що готові партнери? Далі вони подивились — а на що готові фізично, чи готові до такої атаки партнери», — пояснив президент України.

Він також не виключив намагання ворога зупинити передавання Україні західних систем ППО.

«Третє — якщо можу я так сказати — на мій погляд, вони також могли це зробити для того, щоб партнери не передавали системи ППО Україні. Тому що, демонструючи, що „ми можемо вас атакувати, вам також це потрібно“. Схоже на Путіна дуже», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, після нічного вторгнення російських дронів до Польщі 10 вересня Зеленський запропонував країні допомогу в розбудові системи оповіщення та захисту. Він заявив, що Україна готова надати Польщі всі наявні дані щодо удару. Зеленський наголосив, що лише спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку та закликав створити єдину систему протиповітряного захисту.

