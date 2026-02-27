Зеленський назвав умову для того, щоб Росія закінчила війну

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність Росії завершити війну багато в чому залежить від Сполучених Штатів Америки.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами українського президента, він поінформував очільника Північноатлантичного альянсу про зустрічі української переговорної команди з американською стороною та підготовку до тристороннього формату переговорів за участі України, Росії та США.

Реклама

«Важливо, що ми щиро хочемо закінчити цю війну та все для цього робимо, і багато в чому саме від Америки залежить, чи буде Росія готова закінчити війну», — написав Зеленський.

Він наголосив на необхідності реального миру і безпеки і подякував генсеку НАТО за підтримку.

Мирні переговори: що відомо

Як повідомлялося раніше, Україна готується до тристоронніх переговорів на початку березня в Абу-Дабі. За словами Володимира Зеленського, головною метою є закріплення домовленостей щодо гарантій безпеки, а також організація зустрічі на рівні лідерів.

Напередодні, 26 лютого, в Женеві завершився ще один раунд переговорів у двох форматах — з американською стороною та за участі України, США і Швейцарії. Наразі ведеться підготовка до нового раунду тристоронніх переговорів. Сторони працюють над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень та узгоджених позицій.

Реклама

Раніше, 24 лютого, спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф повідомив, що протягом найближчих десяти днів може відбутися тристороння зустріч делегацій України, Росії та США за участю представників команди Дональда Трампа.