ТСН у соціальних мережах

Зеленський назвав умови поновлення переговорів з РФ: де і коли може відбутися зустріч

Україна готова відновити переговорний процес щодо завершення війни та розглядає для зустрічі будь-які безпечні країни, окрім Російської Федерації та Білорусі.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України в будь-який момент відновити переговори з Росією для якнайшвидшого завершення війни. Він наголосив, що українська сторона підтримує повернення до тристороннього формату перемовин на території будь-якої безпечної країни.

Про ймовірне поновлення дипломатичного треку між Києвом та Москвою президент повідомив під час спілкування з журналістами у середу, 22 квітня.

Безпечні країни для зустрічі

У відповідь на запитання про час та місце ймовірної зустрічі, Зеленський пояснив, що ці питання зараз не залежать виключно від української сторони. Водночас він запевнив, що Київ готовий до діалогу в будь-який момент та у будь-якому запропонованому форматі. Пріоритетними локаціями для проведення таких заходів український лідер назвав Туреччину та країни Близького Сходу, де раніше вже відбувалися подібні контакти.

Головною умовою для вибору місця є гарантування повної безпеки для всіх учасників процесу на тлі припинення вогню.

«Ми, в принципі, не боїмося в будь-який момент зустрічатись в будь-якій державі, окрім Росії і Білорусі — ще раз це підкреслюємо. Впевнений, що тристороння зустріч повинна відновитись», — наголосив Зеленський.

Водночас президент категорично відкинув можливість проведення перемовин на території Росії або Білорусі.

Тристоронній формат та консультації зі США

Глава держави також висловив упевненість у необхідності відновлення саме тристороннього формату зустрічей. За його словами, консультації з партнерами тривають безперервно. Зокрема, напередодні представники українських та американських переговорних груп провели черговий раунд спілкування.

Зеленський підсумував, що Україна не має жодних перепон щодо переговорного треку і дуже сподівається на повернення до дипломатичного процесу, який зрештою призведе до остаточного завершення бойових дій.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна шукає майданчик для зустрічі Зеленського з Путіним, аби надати новий імпульс переговорам. Для цього Київ уже звернувся до кількох партнерів.

