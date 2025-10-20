ТСН у соціальних мережах

Зеленський назвав умови співпраці зі США та оцінив бажання Трампа "закінчити війну"

Володимир Зеленський пояснив, чому війну з Росією не можна порівняти з конфліктом на Близькому Сході.

Світлана Несчетна
Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив про високу конструктивність у відносинах зі Сполученими Штатами Америки, особливо у сферах зброї, розвідки та низки фінансових та енергетичних програм. Водночас, глава держави наголосив, що масштаби війни в Україні не можна порівнювати з конфліктами на Близькому Сході.

Про це президент сказав під час зустрічі з журналістами.

За словами Зеленського, співпраця зі США є плідною у багатьох аспектах. «У багатьох речах ми достатньо конструктивні зі Сполученими Штатами Америки — те, що стосується зброї і розвідки», — зазначив він.

Президент також повідомив, що після його нещодавньої поїздки будуть відкриті американські фонди та програми, пов’язані з фінансами та енергетикою.

«Сьогодні порушили питання щодо газу, грошей, щодо електрики, щодо ремонту, щодо газових турбін. Там багато всього. І тут ми перебуваємо в конструктиві», — підкреслив він.

Про війну та Трампа

Глава держави також звернув увагу на неспівставність війни, яку веде Україна проти Росії, з конфліктами на Близькому Сході.

«Я не хочу принижувати або прибільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія,» — пояснив Зеленський, визнаючи при цьому великі втрати серед живих людей на Близькому Сході.

«Втрати, засоби і обсяг війни не можна просто порівняти. Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається,» — наголосив Президент.

Торкаючись теми можливого закінчення війни, Зеленський заявив, що Україна наблизилася до можливого завершення, хоча це не є гарантією. Він припустив, що колишній президент США Дональд Трамп, якому «вдалося багато на Близькому Сході,» хоче на цій хвилі закінчити війну Росії проти України.

«Такий у нього і у світі настрій: давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України,» — резюмував президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, чому не в захваті від ідеї провести переговори у Будапешті та чому не довіряє Орбанові.

