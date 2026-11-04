Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав тиснути на Путіна

Трамп і Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський одним словом описав свої нинішні відносини з президентом США Дональдом Трампом — «емоційні».

Про це він сказав в інтерв’ю PBS NewsHour.

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Коментуючи домовленість США щодо закупівлі російського дизельного пального, Зеленський висловив сумнів, що вона дасть обіцяний ефект для цін у Сполучених Штатах. На його думку, Вашингтону варто посилити підтримку України, оскільки подальше просування Росії загрожуватиме європейським країнам, зокрема членам НАТО.

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«Краще сильніше тиснути на Путіна, а не на мене. Не на мене. Не я агресор», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський пояснив, чому Європі більше не можна покладатися лише на США

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