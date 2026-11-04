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Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав тиснути на Путіна
Президент України розкритикував домовленість Вашингтона з Москвою щодо російського дизельного пального й закликав США посилити підтримку Києва.
Президент України Володимир Зеленський одним словом описав свої нинішні відносини з президентом США Дональдом Трампом — «емоційні».
Про це він сказав в інтерв’ю PBS NewsHour.
Коментуючи домовленість США щодо закупівлі російського дизельного пального, Зеленський висловив сумнів, що вона дасть обіцяний ефект для цін у Сполучених Штатах. На його думку, Вашингтону варто посилити підтримку України, оскільки подальше просування Росії загрожуватиме європейським країнам, зокрема членам НАТО.
«Краще сильніше тиснути на Путіна, а не на мене. Не на мене. Не я агресор», — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що раніше Зеленський пояснив, чому Європі більше не можна покладатися лише на США
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