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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав тиснути на Путіна

Президент України розкритикував домовленість Вашингтона з Москвою щодо російського дизельного пального й закликав США посилити підтримку Києва.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський одним словом описав свої нинішні відносини з президентом США Дональдом Трампом — «емоційні».

Про це він сказав в інтерв’ю PBS NewsHour.

Коментуючи домовленість США щодо закупівлі російського дизельного пального, Зеленський висловив сумнів, що вона дасть обіцяний ефект для цін у Сполучених Штатах. На його думку, Вашингтону варто посилити підтримку України, оскільки подальше просування Росії загрожуватиме європейським країнам, зокрема членам НАТО.

«Краще сильніше тиснути на Путіна, а не на мене. Не на мене. Не я агресор», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський пояснив, чому Європі більше не можна покладатися лише на США

Володимир Зеленський назвав загрозу, до якої країни Європи має готуватися разом.

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