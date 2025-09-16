Зеленський назвав єдиний спосіб закінчити війну: що це

Президент України Володимир Зеленський

Єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні — це представити для початку чіткі гарантії безпеки. Зокрема, з боку США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Sky News.

За його словами, зупинка війни може відбутися тільки в тому разі, якщо президент США Дональд Трамп проявить сміливість.

Зеленський висловив сподівання, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту Трампа детально обговорить із ним питання забезпечення майбутнього України.

«Я дуже сподіваюся, що він (Стармер — ред.) зможе провести дуже конкретну дискусію про гарантії безпеки з боку США для України», — сказав президент.

Глава держави наголосив, що конкретний документ має бути ще до закінчення війни.

«Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу… мати документ, який підтримають США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа», — заявив Зеленський.

Крім того, він вважає, Трамп може надати Україні ППО в необхідній кількості, оскільки «у США їх достатньо».

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що гарантувати безпеку Україні вже готові 26 країн.

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни готові надати Україні суттєві гарантії безпеки, а США «нададуть підтримку». При цьому американський лідер наголосив, що саме Європа має зробити рішучий крок у цьому напрямку, адже «вона розташована поруч з Україною».