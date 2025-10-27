ТСН у соціальних мережах

Зеленський назвав єдиний спосіб зупинити Путіна

Президент України вважає, що диктатор розуміє тільки позицію сили.

Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Зупинити розмовами президента Росії Володимира Путіна не вийде — потрібні тиск та зброя, щоб завдавати ударів по території РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Axios.

«Ми говоримо не лише про „Томагавки“. У США є багато подібних речей, які не потребують багато часу для навчання. Я думаю, що спосіб працювати з Путіним — це лише через тиск», — сказав Зеленський.

Зеленський під час розмови сказав Трампу про те, що Україні навіть не потрібно буде одразу ж застосовувати ракети. Адже якщо Путін усвідомить, що відмова від переговорів загрожує «проблемами з енергетичними об’єктами Росії», то він погодиться на переговори.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні після їхньої третьої зустрічі у Вашингтоні.

Американський лідер прямо заявив Зеленському — наразі Україна не отримає далекобійні ракети Tomahawk, здатні вражати цілі в глибині території Росії.

