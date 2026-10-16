«Зеленський не хоче домовлятися»: Трамп різко розкритикував президента України

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не зацікавлений у домовленостях щодо завершення війни.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

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«Зеленський — не та людина, з якою нам варто мати справу. Вони не збираються домовлятися із Зеленським. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але насправді не хоче. Я не є великим прихильником Зеленського. Вони зруйнували Україну», — заявив президент США.

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Також Трамп наголосив, що Росія є великою країною, яка, за його словами, може втратити мільйон людей, і в ній усе одно залишаться мільйони. Водночас він зазначив, що Україна не має такого людського ресурсу.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп шукає можливість зняти санкції з Росії.

Ми раніше інформували, що лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі попросять Володимира Зеленського стримати публічну критику Дональда Трампа.

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