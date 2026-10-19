Президент Дональд Трамп спілкується з журналістами в понеділок, 19 жовтня 2026 року, у Вашингтоні. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп накинувся з новою порцією критики на Українського президента і заявив, що Володимир Зеленський нібито більше не може представляти Україну на мирних переговорах.

Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами сьогодні, 19 жовтня.

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Журналіст нагадав Трампові слова Зеленського, що президент США може опинитися на неправильному боці історії через підтримку РФ. Трампа такі слова, схоже, обурили.

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«Зеленський це сказав? Зеленський не розуміє, що говорить. Зеленський — людина, яка мала врегулювати цю війну вже давно. Якби він послухав мене, то давним-давно уклав би набагато вигіднішу угоду, і з боку України загинуло б на мільйон людей менше», — різко відповів Трамп.

Також президент США здивував заявою, що перегори від імені України має вести хтось інший, замість Зеленського.

«І, чесно кажучи, я думаю, що настав час комусь іншому вести переговори від імені України. Тому що сталося таке: лінія фронту практично не зрушила, але мільйон людей — безліч людей — загинули. Україна втрачає чоловіче населення Україна могла б урегулювати це питання вже давно. Якби він послухав мене, пам’ятаєте зустріч в Овальному кабінеті? Він би давно все врегулював. Можливо, Зеленському настав час доручити переговори комусь іншому», — сказав американський лідер.

Також Дональд Трамп заявив, що нібито Зеленський «не надто» допомагає вирішити ситуацію в Україні.

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«Зеленський не дуже допомагає у цій справі. Я думаю, він не хоче її зупиняти. Але я хочу, щоб люди не гинули», — запевнив Трамп.

Крім того, глава Білого дому знову звинуватив Україну у невдячності.

«Ми надали Україні багато чого. Вони нічого нам не дали. Запам’ятайте це», — поскаржився він.

Що за жінка, про яку згадував Трамп

Трамп під час свого виступу розповів, що днями бачив по телевізору одну жінку, яка звинувачувала Зеленського.

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«Вона каже: „Зеленський вбиває наших чоловіків. Наші чоловіки гинуть. У наших чоловіків немає ніг. Вони перебувають у психіатричних лікарнях“. Вона говорить про Україну. Вона дуже відома. Її хочуть посадити до в’язниці», — розповів Трам, проте не назвав прізвище цієї жінки.

Судячи з контексту, ймовірно йдеться про колишню речницю українського президента скандальну Юлію Мендель.

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