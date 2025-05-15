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"Зеленський не мав приїжджати": турецька політологиня прокоментувала ситуацію у Стамбулі
Хоча сподівання на зустріч Зеленського й Путіна не виправдалися, світ очікує конкретних результатів від переговорів у Стамбулі. Про важливість сьогоднішнього дня свідчить присутність там міністра закордонних справ Туреччини та держсекретаря США.
За дипломатичним протоколом президент України Володимир Зеленський взагалі не повинен перебувати в Туреччині в день очікуваних україно-російських перемовин.
Про це розповіла турецька експертка з міжнародних відносин, політологиня Рамія Мамедова в коментарі для «Київ 24».
«Президент України теж не мав приїжджати на цю зустріч. Так, я розумію, що українська сторона намагається показати, що вона більше прагне миру, ніж російська. Але я думаю, що все-таки за протоколом Зеленського сьогодні взагалі не мало бути. Він міг би приїхати просто на день чи два раніше, зустрітися з Ердоганом і просто повернутися», — зазначила експертка.
Вона зауважила, що тепер усі очікують, коли почнуться переговори між українською та російською делегаціями, а також що скажуть американська та турецька сторони, адже сьогодні у Стамбулі перебувають не лише делегації України та РФ, а й держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.
«Сьогодні всі міністри зібралися тут [у Стамбулі — ред.] для того, щоб зрештою зрозуміти, яким буде результат усіх цих переговорів», — підсумувала Рамія Мамедова.
Присутність у Стамбулі Рубіо та Фідана може свідчити про високий рівень залучення їхніх держав до переговорного процесу та очікування конкретних результатів від сьогоднішньої зустрічі у Стамбулі.
Нагадаємо, в МЗС Туреччини відреагували на переговори Росії та України. Хакан Фідан висловив сподівання, що переговори Україна–Росія в Стамбулі стануть поштовхом до миру.