«Зеленський не прагне завершити війну»: Трамп зробив різку заяву про Україну

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче ухвалювати рішення, які могли б відштовхнути Росію від переговорів про завершення війни проти України. Водночас він знову розкритикував президента Володимира Зеленського через удари по російських нафтопереробних заводах та заявив, що український лідер нібито не прагне завершення війни.

Про це Трамп написав у Truth Social.

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Дональд Трамп. / © truthsocial.com

Чому Трамп не хоче тиснути на Росію

«Я веду переговори про встановлення миру у війні між Росією та Україною і не хочу робити нічого такого, що могло б через дурість відштовхнути Росію від переговорного столу», — заявив президент США.

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Трамп додав, що в переговорах уже нібито досягнуто «значного прогресу».

«Підписання цього документа зараз призвело б саме до такого негативного результату; я зможу підписати його пізніше — тоді, коли сам захочу», — сказав президент США.

Окремо Трамп згадав Іран і заявив, що Росія, за його словами, робить «дуже мало, якщо взагалі щось робить» для підтримки Тегерана.

Трамп звинуватив Зеленського у затягуванні війни

Далі президент США перейшов до критики Володимира Зеленського та українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

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«Зеленський використовує російські нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне пальне, як цілі, знаючи, що ці атаки завдають серйозної шкоди світовому ринку дизельного пального, зокрема й у Сполучених Штатах», — заявив Трамп.

«Маючи ті величезні кошти, які йому щедро надає Європа, а також ті, що він отримував раніше від “нечесного” Джо Байдена, він зовсім не прагне завершити цю війну — і, ймовірно, ніколи й не прагнув», — сказав президент США.

«Два роки тому він міг би укласти значно вигіднішу угоду, ніж сьогодні. Його країна зруйнована, значну частину території втрачено, виходу до морів та океанів більше немає, а чоловіче населення — виснажене, поранене або загибле», — заявив Трамп.

Які саме океани зникли, Трамп не уточнив. Нагадаємо, що Україна не має виходу до океану.

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Раніше Трамп скасував санкції проти Росії

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав указ про скасування нових санкцій і мит проти Росії за два дні до того, як вони мали набути чинності. Рішення викликало критику в Україні та серед частини американських законодавців.

Згодом міністр енергетики США Кріс Райт пояснив, що в адміністрації Трампа розглядають цей крок як стимул для Москви рухатися до завершення війни, а не як «економічний рятівний круг» для РФ.

«Це лише пряник, покликаний допомогти припинити війну. Це не економічна підтримка Росії», — заявив Райт.

За його словами, скасування нових обмежень не означає відмову Вашингтона від тиску на Кремль. Райт стверджує, що Росія зможе отримати вигоду від додаткового експорту дизельного пального лише за умови скорочення внутрішнього споживання, військових витрат або відновлення пошкоджених НПЗ.

Рішення Дональда Трампа призупинити нові санкції проти Росії викликало хвилю обурення серед американських законодавців. Президента США критикують не лише демократи, а й представники його власної партії.

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