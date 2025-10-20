Зеленський не в захваті від "нового Будапешта": чим обернеться для України друга зустріч Трампа і Путіна

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп

Реклама

Український президент Володимир Зеленський вважає, що зустріч президентів США та Росії у Будапешті не повинна закінчитися ще одним «меморандумом». Він нагадав президенту Трампу, що свого часу такий документ було підписано у столиці Угорщини, але він не гарантував територіальної цілісності України.

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.

«Будапештський меморандум — це загалом погано для нас, чесно кажучи, історично. І повтор „Будапешту“ теж не може бути позитивним», — наголосив він.

Реклама

За його словами, під час зустрічі з президентом Трампом у Білому домі він нагадав, що США є серед учасників Будапештського меморандуму, який повинен був гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї.

Водночас український лідер зазначив, що Дональд Трамп дійсно прагне закінчення війни і шукає для цього формат зустрічей або перемовин.

«Він вважає, що «угорський формат» може бути таким кроком, який принесе ті результати, які він хоче. Ми розділяємо з президентом Трампом позитив, якщо це призведе до закінчення війни», — сказав Зеленський.

Український президент додав, що пропозиція Трампа зупинитися «там, де стоїмо на лінії зіткнення», є позитивною.

Реклама

«Якщо буде розуміння всіх сторін, що мається на увазі», — зазначив він.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. Місцем проведення зустрічі стане столиця Угорщини Будапешт.