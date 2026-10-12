"Зеленський не заслужив": у Кремлі відкинули ініціативу Трампа про перемир’я

Кремль / © ТСН

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У Кремлі офіційно відкинули ініціативу президента США Дональда Трампа щодо перемир’я з Україною. Там заявили, що Росія не збирається давати Києву «перепочинок» і продовжує досягати своїх цілей.

Про це висловились очільник МЗС Росії Сергій Лавров і речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомили російські засоби масової пропаганди та Reuters.

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Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не заслужив на перемир’я. За його словами, українська сторона намагається використати будь-які публічні ініціативи для просування ідеї перепочинку у війні.

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«Його (Зеленського — ред.) награне здивування з приводу заяви президента Трампа відображає лише одне: він дуже хоче використовувати будь-які слова, будь-які ініціативи, будь-які ідеї, які потрапляють у публічний простір, щоб усіма правдами й неправдами просувати свою зацікавленість у перепочинку. Я не думаю, що він заслужив на перепочинок, і не думаю, що ми вкотре будемо купуватися на запевнення та обіцянки», — висловився очільник російського МЗС.

Він також заявив, що Росія продовжує досягати цілей так званої «спеціальної воєнної операції», тобто війни. Лавров стверджує, що Москва не змінювала заявлених цілей війни, на відміну від, за його словами, «зигзагів і викрутасів Зеленського та його європейських господарів».

Як пише Reuters, 12 жовтня Пєсков заявив, що Росія виступає за укладення довгострокової мирної угоди, а не за тимчасове припинення вогню.

«У Кремлі і президент Путін, і посадовці інших рівнів неодноразово заявляли, що ми не хочемо припинення вогню. Ми прагнемо довгострокового миру й готові зробити все можливе для його досягнення», — повідомив речник російського диктатора.

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Що відомо про перемир’я, про яке оголосив Трамп

Нагадаємо, 11 жовтня Трамп заявив про негайний початок «енергетичного перемир’я» між Україною та Росією, стверджуючи, що обидві сторони погодилися на умови. Водночас офіційних підтверджень цієї домовленості від Києва чи Москви не було.

Зеленський сказав, що заява Трампа про «енергетичне перемир’я» стала для нього новиною, проте Україна готова дотримуватися такого режиму, якщо Росія дійсно погодилася. Водночас за даними ЗМІ та українських посадовців, на момент оголошення в Києві не мали інформації про домовленості.

Окрім того, коментуючи слова Трампа про потребу виборів нового президента України, Зеленський оголосив, що Київ готова їх провести, якщо президент РФ Володимир Путін погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Водночас глава держави наголосив, що це виключно справа українського народу, а голосування під час воєнного стану суперечить Конституції.

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