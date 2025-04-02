Колишній посол США в Україні Джон Гербст / © Voxukraine

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На тлі тривалого процесу переговорів про припинення вогню Росія перешкоджає ініціативам президента США Дональда Трампа і тягне час. Україна ж, швидко погодившись на пропозиції щодо перемир’я, вже «менш охоче» розглядає підписання масштабної економічної угоди, запропонованої Білим домом, яка передбачає значний контроль над її природними ресурсами. Адже глава України Володимир Зеленський не збирається закладати майбутнє своєї країни через питання критично важливих мінералів.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на слова колишнього посла США в Україні Джона Гербста.

«Президент України Володимир Зеленський демонструє гнучкість і готовність співпрацювати з Трампом. Але він не збирається закладати майбутнє своєї країни через питання критично важливих мінералів», — каже Гербст.

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Ба більше, значні масштаби угоди, спрямовані на повернення мільярдів доларів американської допомоги, змусили деяких аналітиків припустити, що Трамп, ймовірно, намагатиметься нав’язати угоду, яку Україна не зможе прийняти, аби потім звинуватити Зеленського у її провалі.

Тим часом РФ у відповідь на пропозицію США щодо всеосяжного припинення вогню заявила необхідність врегулювання «багатьох додаткових питань». І поки Росія не несе жодної відповідальності за зволікання.

Нагадаємо, речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що плани Дональда Трампа відвідати в травні Саудівську Аравію не пов’язані з Кремлем. Також нібито не має в планах такої поїздки і президент Росії. Тим часом очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв поїде до Вашингтона, де зустрінеться з представником президента США Дональда Трампа.

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