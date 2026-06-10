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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
398
Час на прочитання
2 хв

Зеленський несподівано оминув Польщу для поїздок за кордон: Туск відреагував

Зеленський відмовився від звичного перельоту під час закордонного візиту — замість Жешува обрав Кишинів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Зеленський і Туск.

Зеленський і Туск. / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії скористався аеропортом молдовського Кишинева, а не польського Жешува — як це було раніше.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував це на тлі скандалу між країнами, що виник через УПА.

Під час пресконференції в очільника польського уряду запитали, про що свідчить зміна маршруту і чи пов’язано це з непорозуміннями через присвоєння бригаді Сил спецоперацій ЗМУ імені «Героїв УПА».

Туск відповів, що Варшава не втручається у рішення щодо маршрутів пересування українського лідера.

«Президент Зеленський іноді користується іншими можливостями, а не лише Жешувом. І все. Я не буду вказувати йому, як літати. Жешув не був закритий», — заявив Туск.

Що відомо про зміну маршруту

З даних спеціалізованого ресурсу FlightAware стало відомо, що Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії 7 червня змінив маршрут і скористався аеропортом Кишинева для перельоту. Зазначається, що літак президента прилетів із Жешува до Кишинева вранці у неділю. Пізніше він приземлився в аеропорту Лондона.

Історія польотів доводить, що Зеленський регулярно користувався аеропортом польського Жешува для здійснення закордонних візитів.

Історія польотів. Фото: «УП».

Історія польотів. Фото: «УП».

Скандал через УПА — що відомо

Рішення Володимира Зеленського присвоїти бригаді власних військ назву «Героїв УПА» викликало хвилю обурення в Польщі та спровокувало переговори на високому рівні. Днями до Варшави прибув керівник ОП Кирило Буданов та зустрівся з міністром національної оборони з Владиславом Косиняк-Камишом.

Зауважимо, що президент Польщі Кароль Навроцький навіть заявив про позбавлення українського колеги Ордена Білого Орла, який Зеленський отримав у квітні 2023-го. Кілька днів тому відбулося засідання Капітули цього ордену щодо державної нагороди для президента України. Рішення наразі не ухвалене.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
398
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