Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання гарантій безпеки для Росії може обговорюватися у межах майбутнього мирного врегулювання, але лише після закінчення війни та забезпечення безпеки України.

Про це повідомляє Financial Times.

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Гарантії безпеки для Росії: що заявив Зеленський

За словами президента, Москва порушує питання власних гарантій безпеки, однак говорити про них можна лише після завершення війни та вирішення безпекових питань України.

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«Спочатку ми маємо вирішити питання цієї війни і лише потім шукати відповіді на питання, які порушує Росія, виходячи з її власних поглядів та очікувань щодо безпеки», — сказав він.

Як пише Financial Times, Зеленський вважає, що під гарантіями безпеки Москва розуміє значно більше, ніж відсутність українських атак по території РФ.

«На мій погляд, гарантії безпеки для Росії — у тому розумінні, як їх бачить Росія, — означають зміну системи безпеки в Європі та світі», — зазначив він.

Видання також звертає увагу на позицію президента щодо участі Європи в майбутніх домовленостях. Він наголосив, що питання, які стосуються НАТО та європейської безпеки, не можуть обговорюватися без участі самих європейських країн.

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За даними Financial Times, наразі розглядаються три можливі формати гарантій безпеки для України: двосторонні гарантії США за принципом, подібним до статті 5 НАТО, «коаліція охочих» за підтримки Сполучених Штатів або членство України в НАТО. Всі ці варіанти тією чи іншою мірою передбачають участь європейських партнерів.

Переговори України, Росії та США в Абу-Дабі: що обговорюватимуть

Наступна зустріч переговорних команд України, Росії та США має відбутися в Абу-Дабі на початку листопада. Як пише Financial Times, Київ очікує, що переговори пройдуть у період від 6 до 10 листопада.

За словами Зеленського, зустріч матиме переважно технічний характер. Сторони можуть обговорити можливі кроки до деескалації, зокрема в енергетиці та Чорному морі, обмін полоненими і питання гарантій безпеки.

«Ми можемо обговорювати концептуальні питання з росіянами за американського посередництва. Але якщо ми перейдемо до формату гарантій безпеки і буде узгоджено, що ці гарантії вимагатимуть залучення Європи, тоді Європа має бути частиною цих дискусій», — наголосив він.

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Територіальні питання, як зазначає Financial Times, український президент готовий обговорювати лише на рівні лідерів.

Видання також звертає увагу на відновлення прямих контактів європейських лідерів із Кремлем. 27 жовтня президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Володимиром Путіним. Перед цим вони консультувалися з українською стороною.

Зеленський розповів FT, що спілкувався зі Стуббом і Стере як до, так і після їхньої розмови з Путіним. За словами українського президента, після цього контакту у європейських лідерів склалося враження, що Москва серйозно налаштована щодо майбутніх переговорів в Абу-Дабі.

Переговори США і Росії та гарантії Україні: що непокоїть Київ

Підготовка до переговорів відбувається на тлі активізації контактів між Вашингтоном і Москвою. Як пише Financial Times, Зеленський побоюється, що Росія намагається зацікавити США економічною співпрацею.

«Вони хочуть запропонувати Сполученим Штатам свого роду „економічний шлюб“», — сказав він.

За даними Financial Times, американські та російські переговорники обговорювали потенційні економічні проєкти після завершення війни, зокрема в нафтовій та авіаційній галузях, а також у сфері титану. Реалізація таких домовленостей можлива лише в разі укладення комплексної мирної угоди.

Глава держави також розповів виданню про сигнали щодо можливого скорочення американської військової присутності в Європі та проблеми з забезпеченням української ППО. За його словами, цього року США постачали Україні в середньому близько 12 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць. Він наголосив, що цього недостатньо з огляду на ракетний потенціал Росії.

Попри це Київ готовий до взаємних кроків із деескалації. Зеленський розповів FT, що після пропозиції Дональда Трампа припинити удари по енергетичних об’єктах Україна на певний час знизила інтенсивність атак на російські нафтопереробні заводи.

«У ті дні наші хлопці, ймовірно, намагалися бути трохи обережнішими», — сказав він.

За словами президента, подальші кроки до деескалації можливі лише на взаємній основі — якщо Росія також дотримуватиметься домовленостей.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав ключові питання, на яких Україна планує зосередитися під час майбутніх переговорів із Росією та США. Серед них — припинення ударів по енергетиці, безпека в Чорному морі, обмін полоненими та повернення депортованих українських дітей. Територіальні питання, за його словами, можуть обговорюватися лише на рівні лідерів.

Президент також заявив, що наразі невідомо, коли може відбутися його особиста зустріч із Володимиром Путіним. За словами Зеленського, це залежить від російської сторони, яка раніше не підтримувала такий формат. Він висловив сподівання, що можливість для переговорів на рівні лідерів з’явиться найближчим часом.

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