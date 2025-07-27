Зеленський обговорив із фон дер Ляєн ситуацію навколо НАБУ: що вирішили

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Однією з головних тем стала підтримка законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність українських антикорупційних органів — НАБУ і САП.

Деталі Зеленський розповів в Telegram.

“Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня”, — зазначив Зеленський.

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У центрі обговорення також була реалізація реформ, необхідних для отримання фінансової допомоги в межах програми Ukraine Facility. Президент повідомив, що підписав закони про реформу АРМА та факторинг. За словами Зеленського, фон дер Ляєн високо оцінила прогрес України у виконанні відповідних індикаторів.

Сторони також обговорили санкційний тиск на Росію. Зеленський подякував за 18-й пакет санкцій ЄС, зокрема за зниження граничної ціни на російську нафту. Він підтвердив, що Україна синхронізувала всі 18 пакетів санкцій із європейськими.

Окремо порушили питання про відкриття першого переговорного кластеру щодо членства України в Європейському Союзі.

“Обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо нашого членства в ЄС. Будемо над цим працювати максимально оперативно”, — повідомив президент.

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Нагадаємо, у Верховній Раді розгортається нова дискусія щодо законопроєкту про НАБУ та САП. Після критики суспільства та західних партнерів щодо раніше ухваленого закону №12414, президент Володимир Зеленський ініціював новий документ — №13533. Його мета — гарантувати незалежність антикорупційних органів.