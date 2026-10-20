Коли відновлять роботу Starlink в Україні: Зеленський назвав терміни

Володимир Зеленський / © ТСН

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В Україні можливо невдовзі запрацює супутникова система Starlink на повній швидкості. Про перспективи вирішення цього питання під час розмови з державним секретарем США Марко Рубіо розповів президент України Володимир Зеленський.

Про це Зеленський повідомив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом після зустрічі в Осло.

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«Можливо, за 48 годин матимемо результат», — заявив Володимир Зеленський, оцінюючи часові рамки щодо очікуваних рішень.

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Розмова з держсекретарем США відбулася дорогою до Осло. Окрім роботи Starlink, сторони обговорили постачання ракет-перехоплювачів та питання розвідки. За словами президента, розмова пройшла добре й конкретно. Сторони визначили головні питання для роботи та домовилися співпрацювати далі.

«Ми вдячні за те, що розвідка зараз працює. Щодо раннього попередження, ми зараз можемо почути, коли наближаються балістичні ракети. Ми вдячні американцям. Зараз це працює. Це чудово», — зазначив Зеленський.

Проблеми зі Starlink в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що на різних ділянках фронту обладнання Starlink і Starshield припиняє функціонувати, коли швидкість руху сягає 130–161 км/год.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи Starlink і Starshield запровадили після сигналу з боку уряду США, а SpaceX технічно виконала це рішення. Хто саме в американській адміністрації його ухвалив, президент не уточнив.

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