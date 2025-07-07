Зеленський обговорив із Трампом заміну посла України у США: кого можуть призначити замість Маркарової

Трамп і Зеленський / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський обговорював заміну чинного посла в США під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом у п'ятницю, 4 липня. Серед кандидатів — Денис Шмигаль, Рустем Умєров та інші.

Про це повідомляє джерело Bloomberg.

Що відомо

До списку потенційних кандидатів на посаду посланця Києва у Вашингтоні входять:

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прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина;

міністр оборони Рустем Умеров

міністром енергетики Герман Галущенко.

Про це повідомила особа, яка побажала залишитися анонімною, оскільки переговори є закритими.

“Заміна чинного посланця Оксани Маркарової відбувається у делікатний момент у відносинах України зі США. Адміністрація Трампа минулого тижня призупинила передачу артилерійських снарядів та засобів протиповітряної оборони Україні, що застало уряд Зеленського та його союзників зненацька”, — пише видання.

Спроби президента США досягти миру на переговорах з Москвою також не змогли завершити війну, яка триває вже четвертий рік. Тим часом Росія обстрілює Київ та інші українські міста рекордною кількістю безпілотників та ракет.

За словами джерела, Зеленський доручив своєму Міністерству закордонних справ обговорити призначення наступного посла України з американською стороною.

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Спростування від нардепа

Як заявив нардеп Ярослав Железняк, інформація від Bloomberg є так званою “качкою”.

“Не підтверджую це від слова зовсім по послу США”, — наголосив він.

Він оприлюднив такий рейтинг:

▪️ Точицький (дуже ймовірно, але, можливо, поїде в іншу країну G7).

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▪️ Жовква (малоймовірно)

▪️ Умєров (дуже малоймовірно)

“Шмигаль давно відмовився, Германа навіть у Молдову послом не відправити, інші теж ні”, — завершив Железняк.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що нещодавно мав “гарну телефонну розмову” з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому розмовою з російським лідером Володимиром Путіним він був дуже розчарований.

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Звертаючись до Трампа, один із кореспондентів заявив: «Ви сказали, що днями у вас була стратегічна розмова із Зеленським…». Трамп, коментуючи ці слова, назвав розмову хорошою.