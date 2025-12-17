ТСН у соціальних мережах

Політика
Зеленський обговорив з президентом Чехії постачання боєприпасів: про що домовились

Так звана «чеська ініціатива» уже дала Україні 1,8 млн боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

У середу, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм чеським колегою Петром Павелом продовження постачання боєприпасів.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський нагадав, що так звана «чеська ініціатива» уже дала Україні 1,8 млн боєприпасів.

«До кінця року ще будуть постачання. Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи», — наголосив він.

Український президент також поінформував Петра Павела про ситуацію на фронті.

«Говорили про сильну операцію наших воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви. Для нас дуже важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше видання Politico писало, що після зміни влади Чехія може переглянути свій підхід до підтримки України. Уряд нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша, за попередніми заявами, може відмовитися від військової допомоги Києву.

Бабіш також заявив, що Чехія не планує брати участь у схемі гарантування кредиту для України, яку обговорює ЄС.

