Зеленський обговорив з Трампом передавання ракет Tomahawk – Axios

Ракети Tomahawk

У суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk.

Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на два обізнаних джерела.

За словами одного джерела, розмова двох лідерів тривала близько 30 хвилин.

Джерела не повідомили, чи було ухвалене остаточне рішення з приводу далекобійних ракет після цієї розмови.

Відомо, що ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Це може змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Президент Зеленський, повідомляючи про свою розмову з Трампом, зазначив, що після неї з’явилися вагомі ідеї щодо зміцнення України.

«Російська сторона повинна бути готова до справжньої дипломатії — цього можна досягти завдяки силі», — зазначив він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, нібито «ухвалив рішення» щодо продажу далекобійних ракет Tomahawk країнам НАТО з метою їх постачання Україні.

При цьому Трамп додав, що хоче знати, як українці планують застосовувати ракети, перш ніж поставити їх.

Президент Росії Путін попередив, що постачання Україні ракет Tomahawk стане «абсолютно новим, якісно новим етапом ескалації».

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив про підготовку візиту української делегації до США та пропозицію для Вашингтона про кілька сильних угод у галузі оборони, які можуть зміцнити обидві країни.