Зеленський: Обмеження швидкості Starlink в Україні є спланованим

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Обмеження швидкості використання Starlink на території України є умисним. Українські дрони-перехоплювачі реактивних БпЛА зараз не можуть працювати через обмеження щонайбільше до 161 кілометра на годину.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

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«Starlink дуже важливий для нас, для зв’язку на території нашої держави, на фронті і для цивільних. Друге. Ми допомагаємо і використовуємо Starlink для дронів, для того, щоб була можливість передавати нашим хлопцям на бойових позиціях їжу, воду. І це дуже важливо. Ми використовуємо Starlink для того, щоб перехоплювати швидкісні ворожі „Шахеди“ з реактивними двигунами. Але знов-таки, щоб перехопити швидкісний реактивний дрон „Шахед“ і інші реактивні дрони, сьогодні наші перехоплювачі не працюють, бо є обмеження швидкості», — сказав він.

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Україна намагалася з’ясувати, чи причина в технічних проблемах компанії SpaceX чи в умисному обмеженні. Для цього вона відправила кілька машин зі Starlink до країн ЄС.

«Висновок наступний: обмеження діють, обмеження діють на території України і обмеження не діють на території країн Європейського Союзу. Тобто це спланована операція», — додав він.

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо про обмеження у швидкості Starlink, через що було зірвано низку важливих військових місій. Йдеться про пакет Starshield, яким користуються українські військові.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до Ілона Маска й назвав уповільнення роботи Starlink «великою помилкою».

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ЗМІ повідомили, що розпорядження обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку українські військові використовують для зв’язку на полі бою та керування дронами-перехоплювачами, надійшло безпосередньо з Білого дому.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує проблеми в роботі супутникового зв’язку Starlink, щоб завдавати Україні максимальних руйнувань.

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