Зеленський обурено заявив, що Орбан використовує його обличчя: що відомо

Віктор Орбан і Володимир Зеленський. / © press-centr.com

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Політика прем’єра Угорщини Віктора Орбана є антиукраїнською, маніпулятивною і працює в інтересах Кремля. Це може мати серйозні наслідки як для відносин Києва і Будапешта, так і для безпеки Європи в цілому.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Valasz Online.

"Позиція Віктора Орбана не відображає позиції всієї Угорщини. У цьому різниця між Угорщиною та Росією: у Росії позиція Путіна така ж, як і в його суспільстві. Політика Віктора, на жаль, антиукраїнська і антиєвропейська", - відповів Зеленський, коментуючи рейтинг найменш популярних політиків в Україні, в якому Орбан посів третє місце.

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Український лідер обурився через використання його зображення на білбордах в Угорщині, які прем’єр Угорщини використав у своїй передвиборчій кампанії.

"Як він може використовувати моє обличчя для власних обрань? Я не давав йому на це дозволу! Я президент іншої країни. Він неправильно використовує мене для своєї внутрішньої політики. В інших країнах немає білбордів Орбана. Бо це було б неетично", - висловився президент.

За його словами, Орбан не вперше використовує війну в Україні для своїх політичних цілей. Що більше, каже Зеленський, він не гребує двозначними кроками. Наприклад, після візиту до Києва він одразу поїхав до Москви.

“Чи це чесні стосунки? Ні, це не так. Він їде кудись ще, щоб обговорити нас", - наголосив Зеленський.

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Зауважимо, що раніше український президент висловив невдоволення тим, що Орбан втягує Україну у вибори в Угорщині та робить "дуже небезпечні речі". Дії угорського прем’єра, наголошує президент, пов’язані з втягуванням України у внутрішньополітичну боротьбу на тлі прийдешніх виборів 2026-го.

Нагадаємо, днями в одному з інтерв’ю Орбан зробив обурливу заяву про переговори щодо України без України. Мовляв, потрібна угода між росіянами та американцями, бо “українці не зможуть домовитися з росіянами“.

Раніше угорський прем’єр обурився через заяву Зеленського про те, що він хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд. Втім, з його слів, ці очікування не справдяться. Як аргумент Орбан заявив, що, мовляв, вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини.

Дата публікації 13:49, 02.06.25 Кількість переглядів 237 У Вільнюсі збираються лідери європейських країн і генсек НАТО! Що сталося?