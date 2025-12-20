Зеленський очікує сигналів про переговори між США та РФ

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні, 20 грудня, доповість президентові Володимиру Зеленському про діалог зі США.

Про це президент сказав на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Португалії у Києві.

Крім цього, він заявив, що США планують окремі зустрічі з Росією та запропонували формат переговорів за участі України, США, Росії й, імовірно, Європи.

«Подальші кроки залежать від результатів вже проведених контактів між Україною та США», — уточнив він.

Зеленський також зазначив, що рішення, ухвалені цього тижня в Європі, вже впливають і на мирні переговори. Йдеться про 90 млрд євро допомоги Україні, пов’язаної із замороженими російськими активами. Це безпрецедентний крок, який посилює позиції України на переговорах.

Раніше президент заявив, що європейська допомога Україні має прямий вплив на фронт, економіку та мораль військових.

«Завдяки цьому у нас з’явилися додаткові козирі. Росія сподівалася, що ми, принаймні фінансово, будемо слабкими. Це, звісно, впливає на дух і мораль солдата, який не впевнений, чи завтра вистачить дронів, чи не буде проблем з набоями, чи всього буде вдосталь», — зазначив голова держави.