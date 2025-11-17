- Дата публікації
Зеленський оголосив про історичне замовлення 100 літаків Rafale
Україна замовила у Франції 100 винищувачів Rafale для свого війська.
Президент України Володимир Зеленський оголосив, що держава щойно зробила історичне замовлення на 100 літаків Rafale для оснащення своєї армії.
Про це глава держави повідомив кореспондеyту TF1-LCI одразу після підписання контракту.
«Україна щойно здійснила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії, повідомив Володимир Зеленський у коментарі Томі Місраші з TF1-LCI одразу після підписання контракту на базі Віллакубле», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше 17 листопада стало відомо, що Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про придбання Україною оборонного обладнання.
До слова, напередодні візиту до Франції Зеленський анонсував, що ключова мета — «значне посилення нашої бойової авіації». За даними Reuters, окрім додаткових винищувачів Mirage і ракет Aster 30 для комплексів SAMP/T, Києв може підписати з Парижем 10-річну стратегічну угоду про передавання Україні багатоцільових винищувачів Rafale.