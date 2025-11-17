Зеленський оголосив про історичне замовлення 100 літаків Rafale

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що держава щойно зробила історичне замовлення на 100 літаків Rafale для оснащення своєї армії.

Про це глава держави повідомив кореспондеyту TF1-LCI одразу після підписання контракту.

«Україна щойно здійснила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії, повідомив Володимир Зеленський у коментарі Томі Місраші з TF1-LCI одразу після підписання контракту на базі Віллакубле», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше 17 листопада стало відомо, що Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про придбання Україною оборонного обладнання.

До слова, напередодні візиту до Франції Зеленський анонсував, що ключова мета — «значне посилення нашої бойової авіації». За даними Reuters, окрім додаткових винищувачів Mirage і ракет Aster 30 для комплексів SAMP/T, Києв може підписати з Парижем 10-річну стратегічну угоду про передавання Україні багатоцільових винищувачів Rafale.