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Зеленський призначив 16 послів: хто представлятиме Україну за кордоном
Кожен новий представник отримав чіткі завдання, також узгоджено пріоритети зовнішньої політики на найближчі пів року.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, повідомив про кадрові зміни у дипломатичному корпусі. За його словами, після консультацій з керівництвом силового блоку, МЗС та Офісом Президента, було ухвалено рішення про призначення одразу 16 нових послів.
Про це глава держави написав у своєму Telegram.
Зокрема, зазначається, що кожному з призначених дипломатів встановлено персоналізовані завдання та визначено чіткі показники ефективності їхньої роботи.
«Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців», — заявив Зеленський.
Крім того, згідно з оприлюдненими указами на сайті Офісу Президента, відбулися й призначення українських представників у низці міжнародних організацій.
Хто саме отримав нові дипломатичні призначення
Президент підписав укази про призначення таких послів України:
Олександр Воронін — Алжир
Олександр Балануца — Об’єднані Арабські Емірати
Володимир Бачинський — Боснія і Герцеговина
Володимир Боєчко — Естонія
Андрій Касьянов — Ангола
Юрій Лутовінов — Японія
Ярослав Мельник — Бельгія
Геннадій Надоленко — Малайзія
Сергій Ніжинський — Кіпр
Сергій Погорєльцев — Мексика
Андрій Плахотнюк — Канада
Ольга Селих — Оман
Юлія Соколовська — Іспанія
Максим Субха — Кувейт
Юрій Токар — Кенія
Олександр Щерба — Південно-Африканська Республіка
Представництво у міжнародних організаціях
Окрім двосторонніх призначень, кілька дипломатів також очолять представництва України при міжнародних структурах:
Олександр Балануца — постійний представник при IRENA (Міжнародне агентство з відновлюваної енергетики)
Андрій Плахотнюк — представник при ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації)
Юлія Соколовська — постпред при ВТО (Всесвітня туристична організація)
Юрій Токар — постпред при UNEP та UN-Habitat (програми ООН з довкілля та населених пунктів)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володиир Зеленський розповів про три ключові пріоритети України в роботі з міжнародними партнерами.