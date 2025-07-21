Зеленський призначив 16 послів: хто представлятиме Україну за кордоном

Президент Украъни Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, повідомив про кадрові зміни у дипломатичному корпусі. За його словами, після консультацій з керівництвом силового блоку, МЗС та Офісом Президента, було ухвалено рішення про призначення одразу 16 нових послів.

Про це глава держави написав у своєму Telegram.

Зокрема, зазначається, що кожному з призначених дипломатів встановлено персоналізовані завдання та визначено чіткі показники ефективності їхньої роботи.

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«Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців», — заявив Зеленський.

Крім того, згідно з оприлюдненими указами на сайті Офісу Президента, відбулися й призначення українських представників у низці міжнародних організацій.

Хто саме отримав нові дипломатичні призначення

Президент підписав укази про призначення таких послів України:

Олександр Воронін — Алжир

Олександр Балануца — Об’єднані Арабські Емірати

Володимир Бачинський — Боснія і Герцеговина

Володимир Боєчко — Естонія

Андрій Касьянов — Ангола

Юрій Лутовінов — Японія

Ярослав Мельник — Бельгія

Геннадій Надоленко — Малайзія

Сергій Ніжинський — Кіпр

Сергій Погорєльцев — Мексика

Андрій Плахотнюк — Канада

Ольга Селих — Оман

Юлія Соколовська — Іспанія

Максим Субха — Кувейт

Юрій Токар — Кенія

Олександр Щерба — Південно-Африканська Республіка

Представництво у міжнародних організаціях

Окрім двосторонніх призначень, кілька дипломатів також очолять представництва України при міжнародних структурах:

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Олександр Балануца — постійний представник при IRENA (Міжнародне агентство з відновлюваної енергетики)

Андрій Плахотнюк — представник при ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації)

Юлія Соколовська — постпред при ВТО (Всесвітня туристична організація)

Юрій Токар — постпред при UNEP та UN-Habitat (програми ООН з довкілля та населених пунктів)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володиир Зеленський розповів про три ключові пріоритети України в роботі з міжнародними партнерами.