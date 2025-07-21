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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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86
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Зеленський призначив 16 послів: хто представлятиме Україну за кордоном

Кожен новий представник отримав чіткі завдання, також узгоджено пріоритети зовнішньої політики на найближчі пів року.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент Украъни Володимир Зеленський

Президент Украъни Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, повідомив про кадрові зміни у дипломатичному корпусі. За його словами, після консультацій з керівництвом силового блоку, МЗС та Офісом Президента, було ухвалено рішення про призначення одразу 16 нових послів.

Про це глава держави написав у своєму Telegram.

Зокрема, зазначається, що кожному з призначених дипломатів встановлено персоналізовані завдання та визначено чіткі показники ефективності їхньої роботи.

«Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців», — заявив Зеленський.

Крім того, згідно з оприлюдненими указами на сайті Офісу Президента, відбулися й призначення українських представників у низці міжнародних організацій.

Хто саме отримав нові дипломатичні призначення

  • Президент підписав укази про призначення таких послів України:

  • Олександр Воронін — Алжир

  • Олександр Балануца — Об’єднані Арабські Емірати

  • Володимир Бачинський — Боснія і Герцеговина

  • Володимир Боєчко — Естонія

  • Андрій Касьянов — Ангола

  • Юрій Лутовінов — Японія

  • Ярослав Мельник — Бельгія

  • Геннадій Надоленко — Малайзія

  • Сергій Ніжинський — Кіпр

  • Сергій Погорєльцев — Мексика

  • Андрій Плахотнюк — Канада

  • Ольга Селих — Оман

  • Юлія Соколовська — Іспанія

  • Максим Субха — Кувейт

  • Юрій Токар — Кенія

  • Олександр Щерба — Південно-Африканська Республіка

Представництво у міжнародних організаціях

Окрім двосторонніх призначень, кілька дипломатів також очолять представництва України при міжнародних структурах:

  • Олександр Балануца — постійний представник при IRENA (Міжнародне агентство з відновлюваної енергетики)

  • Андрій Плахотнюк — представник при ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації)

  • Юлія Соколовська — постпред при ВТО (Всесвітня туристична організація)

  • Юрій Токар — постпред при UNEP та UN-Habitat (програми ООН з довкілля та населених пунктів)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володиир Зеленський розповів про три ключові пріоритети України в роботі з міжнародними партнерами.

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