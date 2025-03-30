Зеленський оприлюднив декларацію про доходи: скільки заробляє президент і його родина

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2024 рік.

По це передає сайт Офісу президента.

Згідно з декларацією за минулий рік, доходи Зеленськоо та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП — 8 млн 585 тис. 532 грн.

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Доходи родини президента у 2024 році складалися із:

Зарплати самого Зеленського як глави держави;

банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду.

Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.

В ОП пояснюють, що збільшення доходів родини Зеленського порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів.

«Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2024 року значно не змінився. Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів у родині президента України минулого року не відбулося», — йдеться на сайті ОП.

Раніше музикант і екснардеп Святослав Вакарчук розповіла, скільки йому заплатили за службу в ЗСУ й яким був дохід за рік.

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