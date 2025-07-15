Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський, можливо, знайшов несподіваного союзника у Білому домі — не в особі самого президента США Дональда Трампа, який погодив передавання Києву ракетних систем Patriot, а в його дружині Меланії.

Про це пише The Times.

Перша леді США, яка виросла у колишній Югославії, нагадує чоловікові про людські втрати від російських обстрілів українських міст. Під час нещодавньої розмови у Білому домі Трамп поділився:

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«Я приходжу додому і кажу першій леді: „Я сьогодні говорив із Володимиром (Путіним — ред.), у нас була чудова розмова“. А вона каже: „Справді? По ще одному місту щойно вдарили“.

Це свідчить про те, що вплив Меланії на погляди чоловіка може бути набагато суттєвішим, ніж здається зовні. Останнім часом вона часто перебуває поза Вашингтоном — у Мар-а-Лаго у Флориді або Trump Tower у Нью-Йорку, поруч із сином Барроном, який цього року став студентом Нью-Йоркського університету.

За даними ЗМІ, у Білому домі Меланія провела менше ніж два тижні від моменту інавгурації Трампа.

Чому Меланія Трамп підтримує Україну?

Чітка позиція першої леді США щодо війни в Україні частково пояснюється її походженням. Народжена 1970 року за «залізною завісою», Меланія не приховувала симпатії до Рональда Рейгана — американського президент, який допоміг покласти край Холодній війні. Вона часто розмовляє зі своїм сином Барроном словенською мовою, і обоє зберігають свої паспорти ЄС.

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«Це [співчуття до України] зовсім не дивно, адже вона виросла у колишній Югославії — країні, що не мала любові до Росії. У неї більше досвіду, ніж у багатьох членів кабінету, щоб донести свою думку», — зазначила Мері Джордан, авторка біографії «Мистецтво її угоди: Нерозказана історія Меланії Трамп».

Джордан додає, що батько Меланії, Віктор Кнавс, якому зараз 81 рік, часто подорожує до Словенії, де вона виросла. Це дозволяє першій леді США бути обізнаною щодо подій у Європі.

«Її рідна країна — цілком на боці України, і люди там шоковані тим, що США можуть припинити постачання зброї», — додала авторка книги.

У лютому 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, Трамп охарактеризував президента РФ Володимира Путіна як «хитрого» і «геніального». Та Меланія не залишилася байдужою до трагедії.

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«Вбивство мирних людей — це розбиває серце і жахає», — заявила тоді дружина президента США.

У зверненні до понад 2 млн підписників Меланія закликала підтримати Червоний Хрест і зазначила, що її «думки і молитви з українським народом».

Трамп дослухається до Меланії

За даними CNN, перед поверненням до офіційних обов’язків у Білому домі перша леді протягом двох місяців готувалася до міжнародних зустрічей, вивчаючи зовнішню політику.

І хоча у президента США є велика команда експертів з безпеки та міжнародних відносин, найвагоміший голос, схоже, належить саме його дружині.

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«Трамп слухає певних людей з певних питань. Він особливо дослухається до тих, хто найближчий. Особливо, якщо їхнє прізвище — Трамп«, — пояснила Джордан.

Нагадаємо, 14 липня на брифінгу у Білому домі Трамп визнав, що його «хороші розмови» з Путіним нічого не означають, бо після них очільник Кремля надалі запускає ракети по Україні. У цьому контексті президент США і процитував свою розмову з дружиною, яку навело видання.

Президент США також попередив російського диктатора — якщо протягом наступних 50 днів Москва не укладе мирну угоду з Україною, Вашингтон запровадить вторинні санкції проти РФ, які торкнуться її головних торговельних партнерів.