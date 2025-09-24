ТСН у соціальних мережах

Політика
153
1 хв

Зеленський отримав ще одну пропозицію місця для зустрічі з Путіним

Південно-Африканська Республіка готова надати майданчик для зустрічі Зеленського і Путіна.

Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою.

Про це глава Української держави повідомив у соцмережах.

Він розповів своєму південноафриканському колезі, що зараз Росія посилює удари дронами по цивільних об’єктах, та поінформував про ситуацію на фронті.

Зеленський наголосив, що, на відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов. Сторони погодилися, що цей саміт має відбутися в третій країні. Рамафоса своєю чергою запевнив, що Південно-Африканська Республіка готова прийняти таку зустріч у себе.

Раніше президент Володимир Зеленський розкрив справжню причину, чому Путін пропонує переговори в Москві.

