Зеленський отримав ще одну пропозицію місця для зустрічі з Путіним

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою.

Про це глава Української держави повідомив у соцмережах.

Він розповів своєму південноафриканському колезі, що зараз Росія посилює удари дронами по цивільних об’єктах, та поінформував про ситуацію на фронті.

Зеленський наголосив, що, на відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов. Сторони погодилися, що цей саміт має відбутися в третій країні. Рамафоса своєю чергою запевнив, що Південно-Африканська Республіка готова прийняти таку зустріч у себе.

