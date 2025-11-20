Зеленський отримав сигнал від США щодо “мирного плану”: у Bloomberg дізналися умови угоди для України

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, отримав сигнал від США про необхідність розглянути пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерело зазначає, що «новий план, розроблений США у консультації з Кремлем, містить низку умов, які Київ раніше вважав неприйнятними: зняття санкцій з РФ, обмеження чисельності української армії, передавання частини територій на сході країни, а також припинення розслідувань воєнних злочинів РФ».

За інформацією джерел Bloomberg, президент США Дональд Трамп підтримує цей план, а українська сторона наразі оцінює його ризики. Плани обговорюватимуться під час зустрічей Зеленського з представниками Пентагону, які вже провели переговори з українським урядом та військовим керівництвом.

Водночас у Європі висловлюють скепсис щодо угоди: дипломати наголошують, що для успіху плану необхідна підтримка України та європейських партнерів. ЄС і окремі країни вже заявили про готовність координувати свої дії, аби забезпечити безпеку та збереження територіальної цілісності України.

Як повідомляють джерела, українська сторона досі не визначилася, що буде у разі відмови від плану, і продовжує оцінювати можливі наслідки для обороноздатності країни та міжнародної підтримки.

Нагадаємо, в українському МЗС назвали появу «плану Трампа» ІПСО та «фабрикою нереалістичних планів», тоді як американські чиновники впевнені: час для укладання мирної угоди настав, якщо сторони виявлять гнучкість.