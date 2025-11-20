- Дата публікації
Зеленський отримав сигнал від США щодо “мирного плану”: у Bloomberg дізналися умови угоди для України
За інформацією ЗМІ, Зеленський отримав сигнал від США про те, що йому варто погодитись на цю угоду
Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, отримав сигнал від США про необхідність розглянути пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту з Росією.
Про це повідомляє Bloomberg.
Джерело зазначає, що «новий план, розроблений США у консультації з Кремлем, містить низку умов, які Київ раніше вважав неприйнятними: зняття санкцій з РФ, обмеження чисельності української армії, передавання частини територій на сході країни, а також припинення розслідувань воєнних злочинів РФ».
За інформацією джерел Bloomberg, президент США Дональд Трамп підтримує цей план, а українська сторона наразі оцінює його ризики. Плани обговорюватимуться під час зустрічей Зеленського з представниками Пентагону, які вже провели переговори з українським урядом та військовим керівництвом.
Водночас у Європі висловлюють скепсис щодо угоди: дипломати наголошують, що для успіху плану необхідна підтримка України та європейських партнерів. ЄС і окремі країни вже заявили про готовність координувати свої дії, аби забезпечити безпеку та збереження територіальної цілісності України.
Як повідомляють джерела, українська сторона досі не визначилася, що буде у разі відмови від плану, і продовжує оцінювати можливі наслідки для обороноздатності країни та міжнародної підтримки.
Нагадаємо, в українському МЗС назвали появу «плану Трампа» ІПСО та «фабрикою нереалістичних планів», тоді як американські чиновники впевнені: час для укладання мирної угоди настав, якщо сторони виявлять гнучкість.