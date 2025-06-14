Загострення на Близькому Сході: Зеленський назвав ризики для України

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Удари Ізраїлю на Іран призвели до різкого підвищення ціни на нафту. Для України це негативно, поки нема прайскепів. Москва посилюється за рахунок більших доходів від експорту нафти.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

“Якщо будуть прайскепи, буде обмежена ціна, то, напевно, ризики зменшуються. Хоча хтось буде обходити і це. Тобто, повністю від ризиків ви не зможете піти. Цей фактор нам точно не допомагає”, - наголосив глава держави.

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З його слів, Україна хоче обговорити з американською стороною введення прайскепів та застосування санкцій проти енергетики РФ.

Окрім того, каже Зеленський, потрібен також детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії.

“Якщо ми говоримо, що Іран союзник руських у постачанні зброї, то чи завдані серйозні удари по виробництву “Шахедів” і ракет, інших спроможностей? Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача “рускім” зменшиться. Це допомагає Україні”, - пояснив президент.

Також наслідком ескалації ситуація на Близькому Сході є збільшення допомоги Ізраїлю.

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“Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. Це факт. Тому що зменшення чи уповільнення - для нас, якщо чесно, одне і теж. Я думаю, що це три головні фактори”, - заявив український лідер.

Четвертий фактор, наголосив президент, це поведінка Росії. Втім, каже Зеленський, “на це питання мені поки складно відповісти”.

Нагадаємо, Ізраїль 13 червня потужно вдарив по Ірану. На тлі взаємних атак зросли ціни на нафту. Саме це може збільшити доходи РФ від продажу палива та покращити здатність Москви підтримувати військові зусилля проти України, вважають аналітики ISW.

Ізраїльська військова операція, яка розгорнулася проти ядерних об’єктів, ракетних баз, вчених та військових генералів Ірану, стала результатом восьми місяців інтенсивної таємної підготовки. Метою, за словами прем’єра Біньяміна Нетаньягу, є “усунення» ядерного та балістичного потенціалу Ірану”.

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Дата публікації 08:21, 14.06.25 Кількість переглядів 33 Вибухи в Ізраїлі - вже є перша жертва! Масована нічна атака!