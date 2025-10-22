ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
404
Час на прочитання
1 хв

Зеленський оцінив шанси на закінчення війни: як змінилась ситуація

Президент України Володимир Зеленський висловив збільшення оптимізму щодо можливості досягнення мирного врегулювання війни, наголосивши на значному прогресі у відносинах зі США.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський висловив свій оптимізм щодо пошуку мирного рішення для закінчення війни, зазначивши, що його настрій змінився на краще порівняно з ситуацією дев’ять місяців тому.

Про це президент сказав у середу, 22 жовтня, під час спілкування з пресою.

Прогрес у відносинах зі США як основа оптимізму

У відповідь на запитання журналіста щодо його оптимізму щодо мирного врегулювання конфлікту, Зеленський заявив, що зараз він почувається «більш позитивним, ніж 9 місяців тому».

Глава держави пояснив це тим, що Україна провела «дуже багато роботи», зокрема з американськими партнерами.

«Я думаю, що ми провели дуже багато роботи. Я думаю, що наші взаємини зі Сполученими Штатами перейшли в правильний бік», — сказав Зеленський, підкресливши важливість співпраці зі США.

Ця заява прозвучала на тлі переговорів щодо далекобійної зброї, таких як ракети «Томагавк», та потенційних постачань сучасних винищувачів, які, на думку Президента, є ключовим фактором для примушення Росії до дипломатії та завершення війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
404
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie