Зеленський оцінив шанси на закінчення війни: як змінилась ситуація

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський висловив свій оптимізм щодо пошуку мирного рішення для закінчення війни, зазначивши, що його настрій змінився на краще порівняно з ситуацією дев’ять місяців тому.

Про це президент сказав у середу, 22 жовтня, під час спілкування з пресою.

Прогрес у відносинах зі США як основа оптимізму

У відповідь на запитання журналіста щодо його оптимізму щодо мирного врегулювання конфлікту, Зеленський заявив, що зараз він почувається «більш позитивним, ніж 9 місяців тому».

Глава держави пояснив це тим, що Україна провела «дуже багато роботи», зокрема з американськими партнерами.

«Я думаю, що ми провели дуже багато роботи. Я думаю, що наші взаємини зі Сполученими Штатами перейшли в правильний бік», — сказав Зеленський, підкресливши важливість співпраці зі США.

Ця заява прозвучала на тлі переговорів щодо далекобійної зброї, таких як ракети «Томагавк», та потенційних постачань сучасних винищувачів, які, на думку Президента, є ключовим фактором для примушення Росії до дипломатії та завершення війни.