Зеленський оцінив вибори в країнах, які ігнорували санкції проти РФ: що сказав про Сербію і Бразилію

Зеленський відреагував на результати виборів у Сербії та Бразилії / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував підсумки виборчих перегонів у Сербії та Бразилії, де попередні очільники та їхні уряди не запроваджували санкцій проти РФ.

Відповідні заяви глава держави опублікував у соцмережах.

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Бразилія

Президент прокоментував результати виборів у Бразилії, де перемогу здобув чинний глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва.

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Зеленський назвав виборчу кампанію дуже інтенсивною та зазначив, що за її перебігом уважно стежили в багатьох країнах світу.

«Для нас в Україні важливо, щоб Бразилія й надалі відігравала активну роль у міжнародних справах і сприяла ефективному захисту прав людини, прав народів і прав держав», — наголосив глава держави.

Він подякував Бразилії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також привітав Лулу да Сілву з результатом голосування.

Сербія

«Відбулись зміни у Сербії — перемога Студентського списку, і це очевидно нова сторінка історії країни та народу», — відзначив Зеленський.

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Президент побажав Сербії успіхів, реального розвитку і теплих відносин із європейською спільнотою. Він подякував Београду за повагу до українського народу та держави, та української незалежності.

«І завжди радіємо нашим спільним результатам — усьому, що зміцнює наші суспільства та додає людям можливостей. Готові й надалі збільшувати нашу співпрацю, і хай усі добрі надії людей у Сербії будуть реалізовані», — запевнив Зеленський.

Зауважимо, що дипломатичний вектор щодо Сербії залишається у фокусі уваги української політики.

7 серпня президент Зеленський уперше за час своєї каденції відвідав Сербію. Країни підписали меморандум щодо співробітництва у сфері здоровʼя тварин та безпечності харчових продуктів.

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Ця поїздка викликала хвилю обурення та дипломатичний скандал у Москві, оскільки Београд традиційно вважався одним із найближчих партнерів Росії в Європі. Прийом українського президента на найвищому рівні та переговори з Александаром Вучичем викликали роздратування у Кремлі.

З іншоїсторони, поїздка викликала неоднозначну реакцію, зокрема через позицію Києва щодо Косово, яке Сербія вважає своєю територією. Під час спільної пресконференції з Вучичем Зеленський заявив, що позиція України щодо незалежності Косово залишається незмінною. Україна не визнає Косово незалежною державою.

Це викликало обурення в Приштині, яка, за даними ЗМІ, неофіційно навіть надавала військову допомогу Києву. Після заяви українського президента місцева влада розпорядилася прибрати великий український прапор із будівлі в центрі міста. Косовські політики також розкритикували позицію Києва.

Водночас у самій Сербії візит Зеленського теж супроводжувався суперечливими реакціями. Проросійські політики Сербії критикували приїзд українського президента.

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