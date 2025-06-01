Зеленський озвучив очікування від переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Українська делегація на переговорах з росіянами у Стамбулі спробує досягти прогресу на шляху до миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні увечері в неділю, 1 червня.

«Ми обговорили, що саме очікуємо від зустрічі в Стамбулі в понеділок. Ми пропонуємо і надалі повне, безумовне припинення вогню та всі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир», — сказав він.

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За словами Зеленського, українська пропозиція, яку отримали росіяни, «логічна та реалістична».

При цьому український президент зазначив, що зміст російського «меморандуму» досі невідомий нікому, оскільки документ Кремль так і не передав.

«У нас немає, у турецької сторони немає, також у американської сторони російського документа немає. Попри це, ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру», — наголосив він.

Нагадаємо, президент Зеленський провів стратегічну нараду з керівництвом сектору безпеки та оборони, в ході якої було погоджено позиції перед майбутніми перемовинами в Стамбулі.

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