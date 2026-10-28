Зеленський озвучив три сценарії гарантій безпеки для України і назвав ключову умову

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа має брати участь у переговорах щодо гарантій безпеки для України та її післявоєнного відновлення. Такі обговорення без європейських партнерів неможливо.

Про це український лідер висловився під час спілкування з журналістами 27 жовтня, повідомили кореспонденти ТСН.

Реклама

Наразі Україна обговорює кілька можливих форматів гарантій безпеки. З його слів, «в якомусь Європа є, і в якомусь Європи немає».

Реклама

«Перший формат — це двосторонні гарантії безпеки США для України. Тут йдеться про систему гарантій, подібних до статті 5 НАТО. Другий формат — Коаліція охочих із підтримкою від Америки. Цей формат не може бути обговорений без Європи. Третій варіант — це НАТО, який також не можна обговорювати без Європи, яка є частиною Альянсу», — висловився Зеленський.

Окремою темою переговорів є відновлення України після війни. Зеленський наголосив, що для цього потрібні не лише фінансові ресурси, а й участь європейських лідерів і бізнесу. Зокрема, Київ розраховує на масштабну програму відбудови, яку умовно можна порівняти з «планом Маршалла».

«Зараз Європа фінансує зброю для України і наш бюджет. Так само ми розраховуємо на бюджет, на ЄС і на лідерів, на їхній бізнес, який буде приїжджати до України і допомагати відновленню України», — зазначив глава держави.

Президент уточнив, що обговорювати загальні принципи завершення війни за посередництва США можна і без участі Європи. Однак є речі, які передбачають залучення європейських партнерів.

Реклама

«Про концептуальні речі ми можемо говорити з „рускіми“ за медіації Америки, але якщо ми переходимо до формату гарантій безпеки і там буде затверджено, що гарантії безпеки такі, де нам потрібна Європа, то вона повинна бути присутня в обговоренні гарантій», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня диктатор Росії Володимир Путін поговорив телефоном із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Володимир Зеленський наголосив, що позитивно ставиться до такої ініціативи. За його словами, Європа виходить на Путіна напряму і це дозволить отримувати інформацію не лише через США, а Москві — безпосередньо чути позицію європейських держав.

Водночас Зеленський наголосив, що Путін намагається нав’язати власне бачення міжнародного порядку та перерозподілити сфери впливу під приводом «гарантій безпеки». Зокрема, так звана «дизельна угода» чітко показала, що подальший розвиток подій може піти за різними сценаріями, які зараз складно передбачити.

Новини партнерів